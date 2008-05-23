У Ющенко посчитали, что украинцы на курсе доллара потеряли миллиарды
Шлапак об укреплении гривни
|Александр ШЛАПАК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.
«Если посчитать, что мы имеем сегодня наличный курс 4,4-4,5 грн./долл., а официальный курс, который оглашен Нацбанком, - 5,05 грн./долл., то мы девальвировали общие вклады населения в валюте приблизительно на сумму 5-6 млрд. грн.», - сказал А.ШЛАПАК.
Как сообщал УНИАН, 21 мая 2008 года Нацбанк укрепил гривну, установив с 22 мая официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл.
Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.