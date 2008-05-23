Глава НБУ объяснил, зачем "уронили" доллар

Председатель Правления Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ считает, что действия НБУ по укреплению курса гривни снизят инфляцию минимум на 3%.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая сегодня в Верховной Раде с докладом о ситуации на валютном рынке, В.СТЕЛЬМАХ, в частности, сказал: «По предварительным данным, наши действия - если действительно сохраниться такая ситуация, которая сегодня есть, - предотвратили рост инфляции минимум на 3%».

Как сообщал УНИАН, 21 мая Нацбанк укрепил гривню, установив с 22 мая официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 4,85 грн./долл. Однако уже 22 мая Совет Национального банка Украины вернул официальный курс гривни на уровень 5,05 грн./долл., применив право отложенного вето к решению правления НБУ об установлении официального курса на уровне 4,85 грн./долл.

Председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО вечером 22 мая подчеркнул, что, исходя из решения Совета, в Украине по состоянию на 22 мая действует официальный курс на уровне 5,05 грн./долл.

Однако Нацбанк Украины на 23 мая оставил без изменений официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный на 22 мая: 100 USD США - 485.0000 грн.

Справка УНИАН. На сегодня в Основных принципах денежно-кредитной политики на 2008 год, который утверждает Совет Нацбанка, коридор курса гривни установлен в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долл.

Официальный курс на уровне 5,05 грн. за 1 доллар США был установлен Нацбанком с 21 апреля 2005 года (тогда гривня сразу укрепилась на 14 копеек) и не менялся все это время.

По данным Госкомстата, в Украине инфляция в апреле 2008 г. к апрелю прошлого года составила 30,2% (в апреле 2007 года к апрелю 2006-го - 10,5%), в январе-апреле к аналогичному периоду 2007 года - 24,4% (в январе-апреле 2007 года к январю-апрелю 2006-го - 10,3%).