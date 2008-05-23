На шахте в Донецкой области погибли 4 горняка

В результате выброса угля на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области погибли 4 горняка. Еще трое травмированы, судьба пятерых остается неизвестной.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня в 4.10 в вентиляционом ходке второй западной лавы (тупиковая выработка длиной 350 м) произошел выброс угля.

По предварительным данным, аварией оказались застигнуты 12 горняков (ранее сообщалось о 10).

На шахту оперативно прибыли 11 отделений горноспасателей, а также 7 реанимационно-противошоковых групп врачей и командный состав штаба.

В данное время горноспасатели продожают вести разведку аварийных выработок и спасательные работы.