На шахте в Донецкой области погибли 4 горняка
08:52, 23 мая 2008Общество
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Судьба пятерых остается неизвестной
В результате выброса угля на шахте «Краснолиманская» в Донецкой области погибли 4 горняка. Еще трое травмированы, судьба пятерых остается неизвестной.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня в 4.10 в вентиляционом ходке второй западной лавы (тупиковая выработка длиной 350 м) произошел выброс угля.
По предварительным данным, аварией оказались застигнуты 12 горняков (ранее сообщалось о 10).
На шахту оперативно прибыли 11 отделений горноспасателей, а также 7 реанимационно-противошоковых групп врачей и командный состав штаба.
В данное время горноспасатели продожают вести разведку аварийных выработок и спасательные работы.
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