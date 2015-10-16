Высший совет юстиции внесет представление на увольнение судьи апелляционного хозсуда Киева

Об этом говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ ВСЮ.

"По результатам рассмотрения рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 9 июня 2015 года принято решение внести представление об увольнении судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда Репиной Лидии Александровны на основании нарушения присяги", - указано в сообщении.

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Как сообщила руководитель отдела Оксана Лысенко на свой странице в Facebook, Высшая квалификационная комиссия судей установила, что судья рассматривала дело, истцом в котором было объединение совладельцев многоквартирных домов, которое она же и возглавляла. Как отметил докладчик, ВККСУ правильно констатировала нарушение правил отвода (самоотвода) судьи.

"Кроме того, сейчас судья находится на неподконтрольной правительству Украины территории, получила паспорт гражданина РФ, и сейчас, не уволившись с должности судьи, устроилась на работу в филиал Российского университета правосудия в Крыму", - отметила Лысенко.