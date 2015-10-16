Высший совет юстиции внесет представление на увольнение судьи апелляционного хозсуда Киева
Высший совет юстиции решил внести представление на увольнение судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда Лидии Репиной за нарушение присяги.
Об этом говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ ВСЮ.
"По результатам рассмотрения рекомендации Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 9 июня 2015 года принято решение внести представление об увольнении судьи Киевского апелляционного хозяйственного суда Репиной Лидии Александровны на основании нарушения присяги", - указано в сообщении.
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Как сообщила руководитель отдела Оксана Лысенко на свой странице в Facebook, Высшая квалификационная комиссия судей установила, что судья рассматривала дело, истцом в котором было объединение совладельцев многоквартирных домов, которое она же и возглавляла. Как отметил докладчик, ВККСУ правильно констатировала нарушение правил отвода (самоотвода) судьи.
"Кроме того, сейчас судья находится на неподконтрольной правительству Украины территории, получила паспорт гражданина РФ, и сейчас, не уволившись с должности судьи, устроилась на работу в филиал Российского университета правосудия в Крыму", - отметила Лысенко.
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