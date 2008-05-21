Управляющего делами Академии наук убили из-за имущества?

В столичной милиции считают основной причиной вчерашнего убийства в центре Киева управляющего делами Национальной академии наук Украины Валерия АРСЕНЮКА его профессиональную деятельность.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

По информации ЦОС, убитый был ответственным за имущество академии. "Там очень много имущества, это, практически, государство в государстве", - отметили в столичной милиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Как сообщал УНИАН, В.АРСЕНЮК был убит 20 мая около 19.00 в Киеве, на ул. Антоновича, 4/6, выстрелом в голову из огнестрельного оружия.