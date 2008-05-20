МинАПК: дефицит подсолнечного масла будет сохраняться

В этом маркетинговом году, несмотря на ожидающееся увеличение мирового производства растительного масла на 24%, в Украине будет сохраняться его дефицит в связи с ростом его потребления на 26%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра аграрной политики Украины Ярослав ГАДЗАЛО сегодня на Первом украинском агрофоруме, организованном инвестиционной компанией Concorde Capital,.

“Можно прогнозировать, что в обозримом будущем будет сохраняться дефицит подобной продукции”, - отметил Я.ГАДЗАЛО.

По его словам, в ближайшем будущем также следует ожидать роста спроса и, соответственно, рост объемов производства биотоплива из растительного сырья. Так, в соответствии с приведенными Я.ГАДЗАЛО экспертными данными, ежегодный прирост производства биотоплива будет составлять 6-7%.

По его словам, растущие мировые потребности в топливе и растущие цены на продовольственные товары вынуждают Украину планировать более интенсивное сельхозпроизводство.

Как сообщал УНИАН, в апреле Cargill Inc., крупнейшая сельскохозяйственная компания США, временно приостановила производство подсолнечного масла на своих двух заводах в Украине.

«На сегодняшний день "Каргилл" действительно временно приостановил производство масла на заводах в Донецке и в Каховке. На это решение повлияло несколько причин: низкий урожай из-за плохих погодных условий и снижение темпов производства из-за введения квот на экспорт», - сообщили УНИАН в компании.

Напомним, Cargill Inc. управляет двумя заводами в Украине - в Каховке (Херсонская обл.) и Донецке.

Справка УНИАН. В Украине в январе-марте 2008 года произведено 551 тыс. тонн подсолнечного масла нерафинированного, что на 5,8% ниже показателя за аналогичный период 2007 года.

По данным Госкомстата, в марте было произведено 169 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 0,7% ниже показателя февраля 2008 года и на 14,6% ниже марта 2007 года.

В Украине насчитывается 28 крупных масложировых предприятий. Крупнейшими переработчиками масличных культур являются: ЗАО «Днепропетровский МЭЗ» (ТМ «Олейна»), ЗАО «Приколотнянский МЭЗ» (ТМ «Стожары»), ЗАО «Чумак», ЗАО «Славолия», ЗАО «Пологовский МЭЗ» («Славия»), ОАО «Кировоградолия» («Благо»).

Емкость украинского рынка подсолнечного масла специалисты оценивают в 500-600 тыс. тонн в год.