За сутки в зоне АТО один военный погиб, трое были ранены - АП

13:09, 29 октября 2015
Общество
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Киев. 29 октября. УНИАН. За минувшие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, еще трое были ранены.

За добу в зоні АТО один військовий загинув / upogau.org

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За прошедшие сутки на линии разграничения противник один раз нарушил режим тишины (режим прекращения огня - УНИАН). Произошло это вблизи шахты Путиловской, известной также как "Бутовка Донецкая". Она расположена между Авдеевкой и Спартаком", - сказал он.

Около получаса противник вел огонь по позициям украинских военнослужащих с применением стрелкового оружия и гранатометов, сообщил Мотузяник.

"Вследствие этого трое украинских военнослужащих получили ранения", - сказал он.

По словам Мотузяника, один военнослужащий погиб, натолкнувшись на вражескую растяжку. Это произошло вблизи поселка Верхньоторецкое Ясиноватского района Донецкой области.

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