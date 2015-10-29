За сутки в зоне АТО один военный погиб, трое были ранены - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За прошедшие сутки на линии разграничения противник один раз нарушил режим тишины (режим прекращения огня - УНИАН). Произошло это вблизи шахты Путиловской, известной также как "Бутовка Донецкая". Она расположена между Авдеевкой и Спартаком", - сказал он.

Около получаса противник вел огонь по позициям украинских военнослужащих с применением стрелкового оружия и гранатометов, сообщил Мотузяник.

"Вследствие этого трое украинских военнослужащих получили ранения", - сказал он.

По словам Мотузяника, один военнослужащий погиб, натолкнувшись на вражескую растяжку. Это произошло вблизи поселка Верхньоторецкое Ясиноватского района Донецкой области.