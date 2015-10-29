В зоне АТО опять неспокойно: боевики обстреляли военных из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия

Вчера вечером с 19:40 до 20:10 боевики вели огонь по украинским позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия южнее Авдеевки.

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что после этих обстрелов ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно.

"На Мариупольском направлении, согласно утвержденному плану, будет осуществлен отвод артиллерийского вооружения калибром до 100 мм. Военные саперы продолжают разминирование местности по всей линии разграничения", - говорится в сообщение.