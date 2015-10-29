В зоне АТО опять неспокойно: боевики обстреляли военных из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия
Отмечается, что после этих обстрелов ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно.
Вчера вечером с 19:40 до 20:10 боевики вели огонь по украинским позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия южнее Авдеевки.
Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
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Отмечается, что после этих обстрелов ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно.
"На Мариупольском направлении, согласно утвержденному плану, будет осуществлен отвод артиллерийского вооружения калибром до 100 мм. Военные саперы продолжают разминирование местности по всей линии разграничения", - говорится в сообщение.
Вчора увечері з 19.40 до 20.10 бандити вели вогонь по нашим позиціям з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стріл...Posted by Прес-центр АТО on 28 жовтня 2015 р.