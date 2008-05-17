В Черном море восьмые сутки ищут рыбаков из Одессы

На протяжении 16 мая продолжались поиски четырех жителей г. Одессы, которые 9 мая на моторной лодке вышли из пгт Затока Белгород-Днестровского района в Черное море для ловли рыбы и не вернулись.

13 мая в зоне поиска водолазами была обнаружена исчезнувшая лодка, которая поднята на поверхность и доставлена в пгт Затока.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на протяжении 16 мая постами наблюдения от МЧС и Госпогранслужбы осуществлялось патрулирование вдоль береговой полосы (всего было выставлено 23 подвижных поста, из них 15 постов от МЧС). Ведение водолазных работ, в связи с осложнением погодных условий (усиление ветра и увеличение высоты волн на море), было временно приостановлено. Буксирный катер "Тира" от Минтранссвязи, морской водолазный бот "Фидониси" и катер"BG-107" Госпогранслужбы находились в дежурном режиме.

Всего было задействовано 87 человек личного состава, 3 ед. плавсредств (в дежурном режиме) и 3 ед. автомобильной техники.

По состоянию на 7 часов утра 17 мая судьба 4 человек остается неизвестной, поисково-спасательные работы продолжаются. Ситуация находится на контроле МЧС.