Тимошенко и Госказначейство проигнорировали указ Ющенко

Государственное казначейство Украины отказало отстраненной Кабмином от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Валентине СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО в обслуживании счетов ФГИУ.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров.

В связи с этим премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала поручение министру финансов и председателю Государственного казначейства обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам Фонда государственного имущества Украины в соответствии с распоряжением исполняющего обязанности председателя Фонда Андрея ПОРТНОВА

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 14 мая подписал указ об обеспечении надлежащего функционирования Фонда госимущества. Согласно документу, Кабинету Министров поручено безотлагательно подготовить и внести соответствующие изменения в госбюджет, а Министерству финансов вместе с Государственным казначейством обеспечить безотлагательное возобновление бюджетного финансирования и осуществление расходов Фонда "за подписью назначенного в соответствии с Конституцией председателя Фонда государственного имущества".