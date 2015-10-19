В "Азове" заявили, что машину экс-министра юстиции Зварича пытались столкнуть с трассы

Об этом сообщили в пресс-службе батальона.

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Согласно предварительной версии, машину Зварича пытались столкнуть с трассы неопознанные автомобили, которые двигались кортежем с "мигалками". С места ДТП они скрылись.

Машина Зварича загорелась в результате столкновения с грузовиком.

Пресс-служба сообщает, что состояние здоровья Романа Зварича и водителя грузовика удовлетворительное.

Отметим, Роман Зварич – бывший министр юстиции Украины (2006). Во время АТО стал советником полка "Азов".