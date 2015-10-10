Матиос рассказал, какие подразделения покинули Иловайск без боя

Почему в августе 2014 года в Иловайск первыми зашли батальоны Нацгвардии, задачей которых является зачистка города после взятия его армией, а не ВСУ, вследствие чего в котле оказалось огромное количество людей, рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью "Зеркало недели".

"Милицейские батальоны и добровольцы были неуправляемы. У них приказы отдавались по телефону. По функциям они действительно предназначены для зачистки и охраны общественного порядка после освобождения города, но замысел командиров этих батальонов абсолютно не корреспондировал с замыслами ВСУ. Поэтому команд военного руководства подразделения милиции иногда не выполняли. Для военного это - преступление, а для милиционера - дисциплинарное взыскание со стороны его руководителя", - заявил Матиос.

По его словам, в то время вообще воевали "сборные". "Это были военные, перемешанные с добровольцами и милицейскими подразделениями, которые набирались из элиты Майдана, а также другие люди, хотевшие быть героями или "солдатами удачи", - сказал Матиос.

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Он привел пример батальона "Шахтерск", который "фактически только зашел в Иловайск, и вышел из него". "В Иловайске он не воевал, а затем был расформирован за мародерство в тот период. Так же зашел в Иловайск, оценил ситуацию и прекратил участие в боевых действиях батальон "Азов". Все это есть в показаниях, и я буду готов полностью их озвучить после проведения полноценной экспертизы", - отметил главный военный прокурор.

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Он также рассказал, что на момент, когда 5-й батальон "Прикарпатье" с оружием побежал из-под Иловайска, во всех городах на их пути, от места дислокации и до Киева включительно, военная прокуратура насчитала только 168 вооруженных бойцов, которые бы могли их остановить и развернуть, или заменить их на позициях. "Только 168 вместо бежавших 362. Это была авторемонтная рота, остатки не предавших служащих "Беркута", "Сокола" и несколько десятков бойцов Военной службы правопорядка. Со стрелковым оружием. И это - только один батальон. Я пока что не буду говорить о других, в частности из ВСУ", - рассказал Матиос.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, получили ранения 249, 128 взяты в плен и 158 пропавших без вести. Вместе с тем парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в 1 тыс. человек.

Кроме того, силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн грн.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышала 16 тыс. человек.

14 августа главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что для расследования Иловайской трагедии и установления виновных нужно еще несколько месяцев, чтобыполучить общую оценку театра боевых действий периода за июнь - начало сентября 2014 года.