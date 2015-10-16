Госдума РФ дала согласие на арест депутата Пономарева, голосовавшего против аннексии Крыма
Госдума РФ дала согласие на заключение под стражу депутата Ильи Пономарева, единственного проголосовавшего против аннексии Крыма.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое решение проголосовали 417 депутатов Гогсдумы, против - трое.
Помощник Пономарева Владислав Рогимов в интервью УНИАН заявил, что сегодняшнее решение российского парламента - «просто показуха».
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«Следующее действие российской власти -подача запроса в Интерпол, и чтобы не выглядеть в мире совсем некрасиво, Генеральная прокуратура России решила подключить еще и депутатов Госдумы», - сказал он.
«В любой цивилизованной стране, где Илью Владимировича задержат по запросу Интерпола, суд станет на его сторону и отпустит, так как уже был суд в России по этому делу, и он выплатил судебным приставам по судебному решению все до копейки. А за одно и то же, как известно, не судят. В России это понимают, и если судят, значит, что больше придраться не к чему», - добавил Рогимов.
По его словам, власти РФ «не могут простить Пономареву голосование по Крыму, высказывания в поддержку Савченко, его позицию по Донбассу, поэтому мстят».
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Госдума РФ по запросу Генпрокуратуры лишила Пономарева неприкосновенности.
9 июня Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело. По данным следствия, в 2010 году фонд «Сколково» заключил с Пономаревым договор на выполнение научно-исследовательских работ, стоимость которого составляла 750 тыс. долларов. По этому договору предусматривалось выполнение Пономаревым работ в несколько этапов с составлением соответствующих аналитических отчетов и получением рецензий международных научных организаций. Позднее, чтобы нельзя было проконтролировать ход исследований, вице-президент «Сколково» Бельтюков подписал с Пономаревым дополнительное соглашение, которое снижало стоимость договора до 450 тыс. долларов, однако фактически отменяло систему поэтапных отчетов. Таким образом, как полагает следствие, они создали условия для хищения средств «Сколково» в пользу Пономарева. Чтобы легализовать оплату суммы в 450 тыс. долларов, Бельтюков изготовил под видом научно-исследовательской работы два отчета, которые не представляли абсолютно никакой научной ценности и не соответствовали требованиям технического задания, и приобщил их к документам о расходовании денежных средств. Чтобы освоить оставшуюся сумму в 300 тыс. долларов, Бельтюков заключил с Пономаревым еще один договор, по условиям которого депутат должен был провести курс лекций и семинаров на тему «Коммерциализация новых технологий».
17 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Пономарева. Следствие объявило его в международный розыск. Таким образом, процедура розыска через Интерпол запущена после санкции суда на арест Пономарева. В соответствии с требованиями УПК РФ и закона о статусе депутата Госдумы и члена Совета федерации РФ, исполнение данного судебного решения не может быть начато без согласия Госдумы.
Следоствие заявляет, что Пономареву может грозить до 10 лет заключения за растрату в фонде «Сколково».
Адвокат Мария Баст подчеркнула, что Пономарев возместил практически все средства фонду «Сколково». По ее словам, возмещение проходило в рамках гражданского иска - фонд через суд потребовал возместить уплаченные за проведенные Пономаревым лекции деньги. Баст сказала, что Пономарев готов приехать в РФ для дачи показаний. «Если бы он был извещен вовремя, он бы приехал», - отметила она. По ее словам, Пономарев также готов ответить на вопросы следователя в письменной форме, однако следствие на контакт не идет.