Госдума РФ дала согласие на арест депутата Пономарева, голосовавшего против аннексии Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое решение проголосовали 417 депутатов Гогсдумы, против - трое.

Помощник Пономарева Владислав Рогимов в интервью УНИАН заявил, что сегодняшнее решение российского парламента - «просто показуха».

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«Следующее действие российской власти -подача запроса в Интерпол, и чтобы не выглядеть в мире совсем некрасиво, Генеральная прокуратура России решила подключить еще и депутатов Госдумы», - сказал он.

«В любой цивилизованной стране, где Илью Владимировича задержат по запросу Интерпола, суд станет на его сторону и отпустит, так как уже был суд в России по этому делу, и он выплатил судебным приставам по судебному решению все до копейки. А за одно и то же, как известно, не судят. В России это понимают, и если судят, значит, что больше придраться не к чему», - добавил Рогимов.

По его словам, власти РФ «не могут простить Пономареву голосование по Крыму, высказывания в поддержку Савченко, его позицию по Донбассу, поэтому мстят».

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Госдума РФ по запросу Генпрокуратуры лишила Пономарева неприкосновенности.

9 июня Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело. По данным следствия, в 2010 году фонд «Сколково» заключил с Пономаревым договор на выполнение научно-исследовательских работ, стоимость которого составляла 750 тыс. долларов. По этому договору предусматривалось выполнение Пономаревым работ в несколько этапов с составлением соответствующих аналитических отчетов и получением рецензий международных научных организаций. Позднее, чтобы нельзя было проконтролировать ход исследований, вице-президент «Сколково» Бельтюков подписал с Пономаревым дополнительное соглашение, которое снижало стоимость договора до 450 тыс. долларов, однако фактически отменяло систему поэтапных отчетов. Таким образом, как полагает следствие, они создали условия для хищения средств «Сколково» в пользу Пономарева. Чтобы легализовать оплату суммы в 450 тыс. долларов, Бельтюков изготовил под видом научно-исследовательской работы два отчета, которые не представляли абсолютно никакой научной ценности и не соответствовали требованиям технического задания, и приобщил их к документам о расходовании денежных средств. Чтобы освоить оставшуюся сумму в 300 тыс. долларов, Бельтюков заключил с Пономаревым еще один договор, по условиям которого депутат должен был провести курс лекций и семинаров на тему «Коммерциализация новых технологий».

17 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Пономарева. Следствие объявило его в международный розыск. Таким образом, процедура розыска через Интерпол запущена после санкции суда на арест Пономарева. В соответствии с требованиями УПК РФ и закона о статусе депутата Госдумы и члена Совета федерации РФ, исполнение данного судебного решения не может быть начато без согласия Госдумы.

Следоствие заявляет, что Пономареву может грозить до 10 лет заключения за растрату в фонде «Сколково».

Адвокат Мария Баст подчеркнула, что Пономарев возместил практически все средства фонду «Сколково». По ее словам, возмещение проходило в рамках гражданского иска - фонд через суд потребовал возместить уплаченные за проведенные Пономаревым лекции деньги. Баст сказала, что Пономарев готов приехать в РФ для дачи показаний. «Если бы он был извещен вовремя, он бы приехал», - отметила она. По ее словам, Пономарев также готов ответить на вопросы следователя в письменной форме, однако следствие на контакт не идет.