Оксфордское издательство изобразило Крым частью России

В украинском посольстве заявили, что это будет вводить студентов в заблуждение относительно статуса полуострова, передает Радио Свобода.

Территориальные споры всегда являются головной болью для картографов. На этот раз в этой ситуации оказалось издательство Oxford University Press в связи с аннексией Россией украинского Крыма.

Во вторник, 13 октября, Посольство Украины в Лондоне направило письмо издательству с жалобой на то, что четвертое издание учебника по географии представляет Крым как часть России. Киев требует исправить ошибку.

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В оксфордском учебнике упоминается ссылка на так называемый «референдум», проведенный 24 марта 2014 года, который международное сообщество не признает, отмечает украинская сторона.

«Власти Великобритании осуждают этот «референдум», называя его незаконным. Лондон неоднократно призывал Кремль придерживаться международного права и вернуть Крым Украине», – говорится в письме Посольства Украины. Киев также отмечает, что резолюция Генеральной ассамблеи ООН не признает аннексию Крыма Россией.

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Представитель издательства Oxford University Press в беседе с Радио Свобода заявил, что учебник рассчитан на учащихся в возрасте от 11 до 14 лет» и базируется на «исследовании политической, социальной и экономической ситуации на момент публикации, учитывая уровень студентов и поставленную цель».

При этом он подчеркнул, что специалисты Oxford University Press пересматривают свои публикации в связи с изменением ситуации и получения информации из различных источников.

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«Мы будем вносить изменения относительно этого и также учтем позицию ООН», – сказал представитель Oxford University Press в четверг, 15 октября.

Отмечается, что в новом оксфордском учебнике Крым стоит в паре с Калининградом, который когда-то был частью Германии и включен в состав СССР после Второй мировой войны. Эти территории учебник признает как «эксклавы России». В учебнике Крым описывается, как территория, «которую Россия захватила у Украины в 2014 году».

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Скандал вокруг учебника, выданного Oxford University Press привлек внимание англоязычных государственных российских СМИ. В сюжете одного из российских телеканалов говорится, что британское издательство «признало Крым частью России, согласно нормам международного права».

В частности, в сюжете российских журналистов говорится, что в письме крупнейшему британскому издательству Посольство Украины требует немедленно исправить ошибку в учебнике и грозит скандалом.

На самом же деле письмо украинской стороны является гораздо дипломатичнее.

«Надеемся, что последнее издание учебника будет немедленно обновленное и все ошибки будут исправлены, чтобы через это Oxford University Press не испортило репутацию», – отмечается в письме украинской стороны.