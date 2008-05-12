Капитана СБУ, виновного в гибели 2 человек, посадили на 8 лет
Осужденный полностью признал вину
Военный суд Днепропетровского гарнизона вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 8 лет капитану Управления СБУ в Запорожской области, который признан виновным в гибели двух человек.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель суда, полковник юстиции Василий КОВАЛЕНКО.
По его словам, 5 февраля этого года 27-летний капитан СБУ, находясь за рулем собственного автомобиля в нетрезвом состоянии, превысил скорость и смертельно травмировал на перекрестке одной из центральных улиц Запорожья двух молодых мужчин. У погибших остались малолетние дети.
Осужденный полностью признал свою вину. Он также возместил семьям пострадавших материальный ущерб в сумме 22,5 тыс. грн. и 33 тыс. грн. соответственно.
В.КОВАЛЕНКО отметил, что в 2007 г. осужденный уже лишался водительских прав сроком на один год за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако выводов не сделал.
Военный суд также лишил злоумышленника права управления транспортным средством сроком на три года.
Сегодня приговор военного суда Днепропетровского гарнизона вступил в законную силу.