Капитана СБУ, виновного в гибели 2 человек, посадили на 8 лет

Военный суд Днепропетровского гарнизона вынес приговор в виде лишения свободы сроком на 8 лет капитану Управления СБУ в Запорожской области, который признан виновным в гибели двух человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель суда, полковник юстиции Василий КОВАЛЕНКО.

По его словам, 5 февраля этого года 27-летний капитан СБУ, находясь за рулем собственного автомобиля в нетрезвом состоянии, превысил скорость и смертельно травмировал на перекрестке одной из центральных улиц Запорожья двух молодых мужчин. У погибших остались малолетние дети.

Осужденный полностью признал свою вину. Он также возместил семьям пострадавших материальный ущерб в сумме 22,5 тыс. грн. и 33 тыс. грн. соответственно.

В.КОВАЛЕНКО отметил, что в 2007 г. осужденный уже лишался водительских прав сроком на один год за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако выводов не сделал.

Военный суд также лишил злоумышленника права управления транспортным средством сроком на три года.

Сегодня приговор военного суда Днепропетровского гарнизона вступил в законную силу.