Цены на бензин пошли вверх
14:25, 11 мая 2008Общество
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А-95 в Днепропетровске идет за 6, 05 грн
С сегодняшнего дня в Днепропетровске розничная стоимость бензина марки А-95 и дизельного топлива выросла до 6, 05 грн./1 литр против предыдущей цены 5,9 грн./1 литр.
Как передает корреспондент УНИАН, цена продажи указанных видов топлива на АЗС Днепропетровска впервые пересекла границу 6 грн./1 литр.
Также с 11 мая на 10 копеек выросла розничная цена на другие виды бензина. Бензин марки А-80 продают по 5, 35 грн./1 литр, марки А-92 – по 5,7 грн./1 литр.
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