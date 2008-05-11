Цены на бензин пошли вверх

С сегодняшнего дня в Днепропетровске розничная стоимость бензина марки А-95 и дизельного топлива выросла до 6, 05 грн./1 литр против предыдущей цены 5,9 грн./1 литр.

Как передает корреспондент УНИАН, цена продажи указанных видов топлива на АЗС Днепропетровска впервые пересекла границу 6 грн./1 литр.

Также с 11 мая на 10 копеек выросла розничная цена на другие виды бензина. Бензин марки А-80 продают по 5, 35 грн./1 литр, марки А-92 – по 5,7 грн./1 литр.