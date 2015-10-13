Минздрав будет закупать лекарства для государственных программ через ЮНИСЕФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины, добавив, что договор с Программой развития ООН и британским агентством Crown Agents находятся на последней стадии согласования, подписание планируется в ближайшее время.

Для подписания контрактов по осуществлению закупок через международные организации проведена работа как внутри министерства, так и на уровне правительства Украины.

Постановление Кабмина от 8 октября 2015 г. №787, которое определяет перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых через международные программы, было подписано премьер-министром на прошлой неделе.

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«Процесс передачи части закупок международным организациям непростой, поскольку мы делаем это впервые, и есть много юридических нюансов, которые нужно учесть, чтобы закупки через международные организации прошли в соответствии со всеми нормами и процедурами как украинского законодательства, так и требований международных организаций. Однако мы можем заверить, что, несмотря на все препятствия, часть лекарств более чем на 2 млрд грн, мы все-таки закупим через международные организации», - отметил заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец.

Также в пресс-службе Минздрава сообщили, что были приняты нормативно-правовые документы, необходимые для проведения закупок.

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Как сообщал УНИАН, 10 августа министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили заявил, что вскоре начнется закупка лекарств по государственным программам через международные организации.

По словам Квиташвили, процесс закупок будет проходить через 3 международные организации - ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents.

«Эти три организации будут закупать необходимые лекарства по 7 программам: ВИЧ-СПИД, туберкулез, иммунопрофилактика, детская онкология - онкогематология, взрослая онкология, вирусный гепатит и конвенция ООН по правам ребенка (гемофилия и орфанные заболевания)...», - отметил министр.