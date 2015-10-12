Ряд организаций ООН регулярно не допускают на границу с Россией - ОБСЕ

Об этом генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил в интервью газете "Коммерсант".

"К сожалению, мы до сих пор не можем попасть на всю территорию, которую охватывает наш мандат. Мы регулярно не можем попасть на границу с Российской Федерацией и продолжаем сталкиваться с препятствиями при создании новых баз для наших наблюдателей на востоке Украины, чтобы обеспечить мониторинг, необходимость в котором возросла в условиях режима прекращения огня", - цитирует издание Ламберто Заньера.

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По словам генсека ОБСЕ, со сложностями, связанными с доступом на территорию Донецкой и Луганской области столкнулся и ряд гуманитарных организаций. В частности, Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Отметим, сегодня 12 октября генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер будет находиться с рабочим визитом в Москве.