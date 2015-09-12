ОБСЕ намерена расширить миссию в Украине - генсек
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Ламберто Заньер заявил о намерении расширить специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине.
Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает Украинская правда.
"Одна из моих целей визита — это исследовать, какие функции еще должны быть улучшены для того, чтобы работа миссии была еще лучше. Мы также продолжим обсуждение с господином Апаканом (глава СММ ОБСЕ) сегодня вечером, потому что у нас есть цель расширить миссию", - отметил он.
Мы будем обращаться к нашим странам, чтобы они прислали еще больше кандидатов в миссию", - добавил Заньер.
При этом он подчеркнул, что расширение миссии ОБСЕ возможно только в случае соблюдения перемирия в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.
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Как сообщал УНИАН, миссия Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) не будет принимать участия в наблюдении за так называемыми «выборами», которые подконтрольные России боевики планируют организовать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Вместе с тем, Миссия отправит своих представителей только на подконтрольные Украине территории Донбасса.