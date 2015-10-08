Украинских инструкторов спецназа будут обучать американцы – МВД
Американские тренеры начали обучать украинских инструкторов для спецподразделения полиции Корпус оперативно-внезапного действия.
Об этом сообщил начальник Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Читайте такжеВ Черное море вошел американский ракетный эсминец
"Их обучают представители Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Министерства юстиции США", - сказал Шевченко.
По его словам, представители Управления по борьбе с наркотиками DEA Минюста США в течение двух недель будут обучать 20 украинских инструкторов. Они потом, в свою очередь, будут тренировать бойцов спецподразделения полиции КОВД.
Шевченко отметил, что одно из упражнений под названием "зачистка" выполняется с настоящими боеприпасами, и это требует самого высокого уровня стрелкового мастерства и одновременно риска спецназовцев.
Как сообщалось, в Чернигове каждый 60-й горожанин подал заявку на вступление в патрульную полицию.