Каждый 60-й житель Чернигова подал заявку на работу в полиции

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей УМВД в области, среди кандидатов, подавших заявления, 41% составляют безработные, 15% - студенты, 8,6% - бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Среди желающих служить в полиции Чернигова 68% составляют мужчины и 32% - женщины.

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По словам сотрудника отдела, сегодня начался следующий этап отбора - прохождение тестирования по уровню способностей.

"К тестированию допущены 3826 претендентов, около 600 анкет оказались дублированными - люди подавали документы в полицию в других регионах Украины. Еще часть кандидатов в новую полицию "отсеяли" по возрасту и по другим причинам", - пояснил он.

В секторе общественных связей УМВД в области также уточнили, что тестирование продлится больше недели на базе Черниговского государственного технологического университета. Затем претенденты пройдут психологические тесты, медкомиссию, выполнят нормативы физической подготовки и пройдут собеседование.

Ожидается, что новая полиция Чернигова начнет работу в феврале 2016 года. Всего в областном центре будут работать 200 полицейских.

Согласно официальным данным, население Чернигова по состоянию на 2015 год - 294 727 человек.