В Польше среди иностранцев украинцы зарабатывают больше всего

По данным Национального банка Польши (НБП), в первом полугодии иностранцы в Польше, которые работают здесь меньше года, заработали более 1 млрд евро, что в 2 раза больше, чем год назад, сообщает Польское радио.

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Специалист департамента статистики НБП Гжегож Доброчек отмечает, что в 90% случаев денежное вознаграждение выплачивается гражданам Украины. Польские предприниматели в первом полугодии подали 403 тыс. заявлений о намерении принять на работу украинцев. Год назад этот показатель составлял 183 тыс.

По данным Нацбанка Польши, увеличилась также численность заявлений с просьбой о предоставлении разрешения на работу, которые подают сами граждане Украины. За полгода - 23 тыс., а годом ранее – половина от этого количества.

По мнению экономиста банка PKO BP Петра Буяка, прием на работу мигрантов способствует увеличению конкурентоспособности польских компаний.