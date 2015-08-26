Президент Польши: Европа должна требовать от РФ возвращения Крыма Украине

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в беседе с немецким изданием Bild, передает Польское радио. Он заявил, что во время своего визита в Берлин в пятницу будет говорить об усилении давления на Москву, чтобы закончить войну и достичь длительного мира в Украине.

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Президент Польши положительно оценил роль Берлина в решении конфликта в Украине. "Считаю, что канцлер Меркель занимает очень твердую позицию в отношении России. Я хотел бы, чтобы вся Европа поддерживала ее позицию. Только так удастся достичь конкретных результатов – реального завершения конфликта, а не его замораживания", – сказал он.

Как подчеркнул Дуда, Россия нарушила международное право. "Нельзя этого игнорировать. Мы должны добиваться возвращения статуса-кво", – сказал он. Польский президент подчеркнул, что Европа должна потребовать от России возвращения Крыма.

На вопрос о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз Анджей Дуда сказал, что "в целом" надо помогать Украине интегрироваться, хотя сейчас эта тема не находится в повестке дня. "Сначала надо установить длительный мир и стабильные для этого условия", – отметил он.

Президент Польши подтвердил также, что будет настаивать на большем присутствии НАТО в Центральной и Восточной Европе, в том числе в Польше. Он напомнил, что первые решения об этом были приняты во время саммита Альянса в Ньюпорте.

Дуда обратил внимание, что решения, достигнутые в Минске, должны быть выполнены до 31 декабря. "Вопрос звучит – что дальше?", – заметил политик. По его мнению, надо обдумать идею расширения международного участия в мирном процессе в Украине». "Цель – это длительный, справедливый мир", – сказал президент.

Президент Польши также подчеркнул необходимость сохранения хороших взаимоотношений с "крупнейшим и важнейшим с политической и экономической точки зрения соседом Польши – Германией".

В интервью изданию президент Анджей Дуда заявил, что Германия не должна ожидать с его стороны революции, а скорее нескольких конкретных вещей на линии Варшава–Берлин. Он добавил, что Польша будет стремиться, чтобы ее голос слышали в Европе. По его мнению, ЕС должен приспособиться к будущим вызовам, "особенно в восточной части этого континента".