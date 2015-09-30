Суд арестовал свободовца Швайку и назначил залог в 1,2 миллиона гривень

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую резолютивную часть постановления огласила сегодня коллегия судей Апелляционного суда Киева, удовлетворив таким образом ходатайство Генпрокуратуры об изменении Швайке меры пресечения на арест.

Мера пресечения, как отмечается в постановлении, будет действовать до 4 ноября.

"Апелляционную жалобу прокурора удовлетворить частично. Постановление следственного судьи Печерского районного суда о применении личного поручительства отменить и постановить - применить к Швайке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 4 ноября и определить ему залог в размере 1 млн 218 тыс. грн", - отмечается в решении суда.

Ему предоставляется 5 суток для внесения залога после объявления соответствующего решения.

В свою очередь, Швайка и его адвокаты считают решение суда первой инстанции - Печерского райсуда - законным и обоснованным, в связи с чем просили Апелляционный суд оставить его без изменений.

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Справка УНИАН. 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные участники митинга стали штурмовать ВР, бросать камни, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Всего погибли 4 бойца Нацгвардии, еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

10 сентября суд избрал для Швайки меру пресечения в виде личного поручительства семи народных депутатов.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях возле ВР вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.