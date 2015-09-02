ГПУ сообщила 18 лицам о подозрении по факту теракта 31 августа под Радой

Как сообщает пресс-служба ГПУ, в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту событий, произошедших 31 августа под Радой, с учетом собранных доказательств одному из задержанных сообщено о подозрении по ст. 348 и ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"; "террористический акт"). Вторая статья предусматривает безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Другим задержанным инкриминируется подозрение в преступлении по ч. 3 ст. 345, ст. 293 и ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса ("угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа"; "групповое нарушение общественного порядка"; "массовые беспорядки").

Сегодня суд выберет им меру пресечения.

Как известно, 31 августа во время проведения митинга возле Верховной Рады возникла потасовка с сотрудниками правоохранительных органов, во время которой митингующие применили физическую силу и взрывное устройство, а именно - ручную оборонительную гранату РГО с осколочными элементами.

По последним данным, в результате столкновений три человека погибли, более 150 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Среди пострадавших более 130 правоохранителей, 11 гражданских, из которых несовершеннолетний, и трое представителей СМИ.