Умер еще один боец Нацгвардии, раненный во время столкновений под Радой
Дацюк до сих пор находился в коме.
Сегодня, 25 сентября, в центральном госпитале МВД в Киеве скончался раненный в результате кровавых столкновений под Верховной Радой боец Нацгвардии Богдан Дацюк.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник президента Ольга Богомолец.
"Все это время он находился в коме. К сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь", - отметила она.
В центральном госпитале МВД скончался, еще один ранен 31 августа 2015 г. под ВР - Богдан Дацюк. Все это время он находился в коме. К сожалению врачам не удалось спасти его жизнь.Вечная память...Posted by Ольга Богомолец on 25 сентября 2015 г.
Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.
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Погибли три бойца Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.
По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.
В тот же день был задержан экс-боец спецбатальона МВД “Сич” Игорь Гуменюк по подозрению в том, что он бросил боевую гранату в правоохранителей. 2 сентября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Гуменюку в виде ареста сроком на два месяца.
Также за участие в беспорядках было задержано еще 17 человек.