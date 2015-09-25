Оккупационные власти Крыма пригрозили запретить деятельность Меджлиса

Об этом ТАСС заявил так называемый «вице-премьер республики» Руслан Бальбек, сравнив Меджлис с запрещенной в РФ "экстремистской" организацией "Правый сектор".

"Организация "Правый сектор" запрещена в РФ как экстремистская. Надо задуматься о том, что организация Джемилева и Чубарова ведет такую же антинародную разрушительную деятельность. Это "паразиты", которые под патриотическими лозунгами разрушают собственную страну и несут угрозу окружающим, - сказал Бальбек. - Если эти деятели и дальше будут заниматься "экстремистской деятельностью" и также будут сообща с запрещенными в РФ организациями проводить совместные акции, они добьются запрета на деятельность".

Отмечается, что Чубарову и Джемилеву по решению суда запрещен "въезд в Россию" на пять лет. В отношении Чубарова также расследуется уголовное дело якобы за призывы к посягательству на территориальную целостность Российской Федерации. Возглавляемый ими Меджлис не зарегистрирован по российскому законодательству.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который везет товары в Крым, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа. В акции принимают участие крымские татары, активисты «Правого сектора» и других организаций. По информации координационного совета акции, через административную границу беспрепятственно пропускают пешеходов и легковой транспорт.

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Инициаторы блокады считают, что украинские компании должны прекратить торговые отношения с Крымом, поскольку территория полуострова была оккупирована Российской Федерацией.

22 сентября оккупационные власти Крыма "рекомендовали" местным средствам массовой информации не использовать название «Меджлис» в своих материалах.