У Чубарова прокомментировали "рекомендации" Поклонской не упоминать Меджлис

Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

По его словам, письмо так называемого "прокурора" полуострова Натальи Поклонской, которое, как сообщалось, поступило в редакции крымских и севастопольских СМИ, «наверняка связано с гражданской блокадой Крыма».

Между тем, он отметил, что акция организована «не Меджлисом как органом» и крымские члены организации в ней не участвуют.

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«Да, мы не зарегистрированы, но мы и не претендуем на это. У нас нет банковских счетов, мы не ведем деятельность, которую нужно регистрировать. Мы национальный представительский орган, который действует в рамках международного права», - сказал Джелялов.

Рекомендация не использовать слово «Меджлис», по его мнению, равносильна запрету, так как большая часть крымских СМИ подконтрольна оккупационной власти.

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Как сообщал УНИАН, блокада поставок товаров в оккупированный Крым началась 20 сентября по инициативе крымскотатарской общины, затем к акции присоединились бойцы "Правого сектора". Въезд на полуостров закрыт только для грузовиков, легковые авто и пешеходы попадают в Крым беспрепятственно.

Проверка мобильными группами правоохранителей грузовиков, которые стоят в очередях на КПП на административной границе с Крымом, привела к тому, что многие водители разворачиваются и уезжают в направлении материка.