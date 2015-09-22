Украина не просила у НАТО наступательное вооружение, но нуждается в обороне против ядерного государства - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны при участии президента Украины Петра Порошенко и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"В присутствии многоуважаемого генерального секретаря НАТО в очередной раз хотел бы отметить: мы никогда не просили наступательного оружия, но нам надо оборонять наше государство, нам нужно защищать мир, спокойствие и стабильность, в том числе и в Европе. Нам необходимы оборонительные возможности против ядерного государства, которое потратило десятки миллиардов долларов на то, чтобы модернизировать свою армию, и на то, чтобы сегодня запугивать весь цивилизованный мир", - подчеркнул Яценюк.

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Яценюк отметил, что для ускорения процесса приобретения Украиной членства в НАТО необходимо усилить сотрудничество с Альянсом.

"Мы осознаем, что вопрос членства Украины в НАТО стоит на повестке дня у украинского народа, оно крайне необходимо для Украины, но оно требует совместного, единого и согласованного решения стран-членов Альянса. Иными словами, оно требует времени. И для того, чтобы ускорить это время... нам нужно усилить наше взаимное сотрудничество и фактически привести украинские Вооруженные силы в полное соответствие с критериями и стандартами НАТО, и это самый короткий и быстрый путь для того, чтобы Украина стала членом НАТО", - подчеркнул Яценюк.

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Премьер отметил, что воля украинского народа, парламента и президента отражены в изменениях в закон об основах национальной безопасности и обороны, где четко определено, что "курс Украины на полноценное членство в НАТО является безоговорочным".

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"Наше членство в НАТО, и наша борьба за нашу свободу –это борьба за ценности свободного мира, и сегодня, когда Украина остановила российскую армию, подчеркиваю - остановила российскую армию благодаря усилиям Вооруженных сил страны, мы, в том числе, и защитили границы и Европейского Союза", - подчеркнул Яценюк.