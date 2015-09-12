Порошенко обсудил с Элтоном Джоном деятельность его СПИД-фонда в Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Порошенко отметил последовательную работу СПИД-фонда Джона как неправительственной организации, которая поддерживает инновационные учебные программы по профилактике ВИЧ/Спида и поддержке ВИЧ-позитивных людей, оказывает содействие преодолению общественных пересудов и дискриминации в отношении таких лиц.

Глава государства также поприветствовал усилия известного музыканта, направленные на сдерживание распространения вируса СПИДа, в частности в Украине. В этом контексте Порошенко подчеркнул важность личного участия Джона в продолжении реализации соответствующих проектов, в частности, на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые в результате российской агрессии пока не контролируются правительством Украины. Ведь на этой территории находится более 14 тысяч ВИЧ-положительных человек, почти половине из которых грозит приостановление процесса непрерывного лечения.

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Порошенко отметил, что визит Джона имеет символическое значение, поскольку будет способствовать объединению усилий международного сообщества, в том числе творческой интеллигенции, музыкального сообщества мира, в противодействии агрессивной кремлевской пропаганде против Украины и Запада. В частности, глава государства подчеркнул весомую роль мобилизации масштабной международной кампании с целью освобождения украинского режиссера Олега Сенцова, активиста Александра Кольченко, народного депутата Украины Надежды Савченко, которые незаконно удерживаются на территории России.

Со своей стороны, Джон заверил президента Украины в своей искренней любви к Украине и поддержке украинского народа в его борьбе против российской агрессии.

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«Я хочу, чтобы Украина стала современной европейской страной, и я сделаю все возможное для этого», - отметил Джон.

По его словам, «то, что происходит на Донбассе, не вписывается ни в какие цивилизованные рамки, но Украина должна быть сильной, единой, толерантной, что является залогом преодоления внешней агрессии и реализации европейских стремлений украинского народа».