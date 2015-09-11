"Свободовец" Сиротюк пришел на допрос по делу относительно столкновений под ВР 31 августа

Сиротюк заявил, что повестку на допрос ему никто не вручал. Он сказал, что считает обвинения в свой адрес политически мотивированным. «Мне никто не вручал повестку на допрос, я об этом узнал из Интернета, в Facebook прочитал», - заявил он.

«Я понимаю, что это политическое судилище, и я настроен как на политический процесс», - добавил Сиротюк.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован ВО «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях во ВР вызвало на допрос главу ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.

10 сентября в судебном заседании по избранию Сиротюку меры пресечения был объявлен перерыв на неопределенный срок в связи с заявленным отводом судьи Печерского райсуда Киева Владимира Карабаня, на которого было перераспределено это дело.

В тот же день Печерский райсуд отказал защите Сиротюка в удовлетворении ходатайства об отводе судьи Карабаня. Впоследствии телефоном Сиротюка вызвали на допрос 11 сентября.