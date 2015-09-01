Теракт под Радой: все видео взрыва гранаты, брошенной свободовцем из "Сичи"

Из-за кровавых столкновений под зданием парламента, которые произошли вчера, 31 августа, пострадал 141 человек, погибли два бойца Нацгвардии.

"Сухие утренние цифры от МВД: в общем 141 - пострадавший, из них 131 - милиционеры и гвардейцы, из них 10 - тяжелых; 18 - задержанных, 13 - уже отпущены", - говорится в сообщении пресс-секретаря МВД Артема Шевченко.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что задержанный свободовец из "Сичи" сознался, что бросил гранату во время столкновений возле Верховной Рады между правоохранителями и митингующими, которые выступали против изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.

"Задержанный Гуменюк Игорь Владимирович использовал гранату типа РГО... Одна граната была при нем, при задержании, другую он бросил, сознался в этом, и чека от гранаты была у него. Назвался "свободовцем" и бойцом батальона "Сич", находящимся в отпуске с 3 августа по 3 сентября", - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, по данным советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, за вчерашние события возле ВР задержаны 18 человек.

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Напомним, 31 августа Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под Радой начались столкновения. Митингующие, которые считают действия власти легитимизацией сепаратистов на Донбассе, пытались прорваться в Раду, вступая в противостояние с правоохранителями.

Один из активистов бросил гранату в правоохранителей. Он был задержан и оказался бойцом добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Сич".

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