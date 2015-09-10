Фантазиям Бастрыкина удивился даже Кадыров: он не в курсе, что Яценюк воевал в Чечне

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

«Я не считаю, что Яценюк - воин, что он способен воевать, я не считаю его мужчиной. Это настоящий ботаник. Если он воин и где-то воевал, я ни в чем не разбираюсь», - отметил Кадыров.

Глава Чечни также добавил, что никогда не встречался с Яценюком и не располагает информацией о возможном пребывании его в Чечне в годы войны.

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Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что Яценюк якобы участвовал в войне в Чечне в 1995 году, где пытал и расстреливал российских солдат. В ответ на это пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо порекомендовала российским властям проверить психическое здоровье Бастрыкина.

Аваков, в свою очередь, присоединился к советам Лаппо и пообещал Бастрыкину знакомство с депутатом Сергеем Каплиным, у которого "полно материалов для вас об участии Яценюка в убийстве Брежнева, Андропова и участии в Русско-японской войне на стороне Японии».

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