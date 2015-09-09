Яценюк прокомментировал слухи о своем якобы "чеченском" прошлом

"Это клинический диагноз российской власти: сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде и подтвержденное-подписанное Владимиром Путиным", - ответил Яценюк на вопрос ТСН.

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Сегодня премьер с рабочим визитом находится в Польше. Глава Кабмина должен встретиться с президентом республики Анджеем Дудой и премьер-министром Евой Копач.

8 сентября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что премьер Украины Арсений Яценюк в середине 1990-х годов воевал против Вооруженных сил РФ в составе "карательного отряда" в Чечне. Следует заметить, что в 90-х годах Яценюк закончил школу и учился на юридическом факультете Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

Пользователи социальных сетей и украинские политики начали активно обсуждать скандальное заявление СК РФ и смеяться над ним.

Впоследствии журналист Валентина Самар добавила, что в Федеральной службе безопасности РФ "сломали" двух политических заключенных и они дали лжесвидетельства о "зверстве" Арсения Яценюка в Чечне.