Глава Cледственного комитета России заявил, что Яценюк воевал в Чечне

Об этом он сказал в интервью "Российской газете". Он отметил, что "по данным следствия, Арсений Яценюк участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года в районе городской больницы №9 города Грозный, а также в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии в Октябрьском районе города Грозный 7 января 1995 года".

По информации Бастрыкина, Арсений Яценюк состоял в карательном отряде "Арго", а затем "Викинг".

Кроме этого Александр Бастрыкин заявил, что "по имеющимся у нас сведениям, Арсений Яценюк в числе других активных участников УНА-УНСО в декабре 1995 года награжден высшей наградой Джохара Дудаева "Честь нации" за уничтожение российских военнослужащих. Допрошенные соратники Яценюка характеризуют его как человека образованного, умного, но при этом хитрого и изворотливого, что называется, с малых лет стремящегося к власти и публичности".

Также глава следкома РФ отметил, что в начале 1995 года Арсений Яценюк в составе группы журналистов через Грузию вернулся в Украину. "В последующем он неоднократно был замечен на съездах и других мероприятиях УНА-УНСО в Киеве", - сказал Бастрыкин.

Помимо этого глава следкома России подчеркунл, что у российских следователей в связи с войной в Чечне 1994-1995 годов есть вопросы к украинцам Дмитрию Корчинскому, Игорю Мазуру, Валерию Бобровичу из УНА-УНСО, лидеру "Правого сектора" Дмитрию Ярошу, лидеру "Свободы" Олегу Тягнибоку и его брату Андрею.

Согласно официальной биографии Арсения Яценюка, в 1995 году он учился на юридическом факультете Черновицкого университета.