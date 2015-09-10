В Совфеде России прокомментировали заявление Яценюка о российских самолетах, летящих в Сирию

Об этом сообщает «Русская служба новостей».

«Это очередная театральная постановка премьера Украины. Российские самолеты уже больше года не летают над Украиной, все летят в обход. И когда мы летим на юг, и когда в Европу. Над Украиной летают только прямые рейсы Москва - Киев, Москва - Днепропетровск. Это заявление - фарс, чтобы привлечь внимание, чтобы показать, что Украина наряду с Болгарией присоединяется к борьбе с Россией в сирийском вопросе», - сказал Джабаров.

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Как сообщал УНИАН, Украина приняла решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов, летящих в Сирию.

Между Украиной и Российской Федерацией существует не оформленный официально запрет на транзитный пролет воздушных судов по территории двух стран. В то же время, авиаперевозчики двух стран могут осуществлять так называемые point-to-point рейсы в города России и Украины. Воздушное пространство над Крымом и акваторией Черного моря, прилегающей к полуострову, является закрытым для международных полетов. В то же время, как сообщил в интервью УНИАН глава Евроконтроля Фран Бреннер, Евроконтроль и ИКАО намерены открыть несколько маршрутов для международного гражданского сообщения по Западной Украине и акватории Черного моря, не затрагивающей Крым.

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Ранее о запрете на пролет российских воздушных судов в сторону Сирии заявила Болгария.