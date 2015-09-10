Большое количество оружия еще не отведено от линии разграничения - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве.

Заместитель главы миссии отметил, что на протяжении прошлой недели миссия фиксировала значительное сокращение количества нарушений режима прекращения огня одновременно в Луганской и Донецкой областях.

Читайте такжеВ "Возрождении" подчеркивают необходимость обеспечения переселенцам права голоса на местных выборах

Однако он отметил, что, несмотря на это, “ситуация во многих местах остается очень напряженной и очень переменчивой». «Очень большое количество оружия, включая тяжелое вооружение, остается в тех регионах, которые должны быть зоной безопасности» – сказал Хуг.

Он отметил, что большое количество сил присутствует по всей линии соприкосновения, а также есть места, где проходят военные учения.

Читайте такжеВ ОБСЕ рассказали про школы на оккупированном Донбассе: постоянный стресс для детей и учебники из РФ

Заместитель главы миссии заявил, что для того чтобы режим прекращения огня продолжался и в дальнейшем, тяжелое вооружение должно быть отведено. “Важно, как можно скорее отвести это вооружение от населенных районов”, - заявил Хуг.

Также, он отметил, что мирные жители Донбасса на собственном опыте знают, что пока какие-либо виды вооружения находятся в населенных пунктах или рядом с ними, мирное население находится в зоне риска.