Большое количество оружия еще не отведено от линии разграничения - ОБСЕ
Отвод от населенных пунктов тяжелого вооружения будет способствовать продолжению соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве.
Заместитель главы миссии отметил, что на протяжении прошлой недели миссия фиксировала значительное сокращение количества нарушений режима прекращения огня одновременно в Луганской и Донецкой областях.
Читайте такжеВ "Возрождении" подчеркивают необходимость обеспечения переселенцам права голоса на местных выборах
Однако он отметил, что, несмотря на это, “ситуация во многих местах остается очень напряженной и очень переменчивой». «Очень большое количество оружия, включая тяжелое вооружение, остается в тех регионах, которые должны быть зоной безопасности» – сказал Хуг.
Он отметил, что большое количество сил присутствует по всей линии соприкосновения, а также есть места, где проходят военные учения.
Читайте такжеВ ОБСЕ рассказали про школы на оккупированном Донбассе: постоянный стресс для детей и учебники из РФ
Заместитель главы миссии заявил, что для того чтобы режим прекращения огня продолжался и в дальнейшем, тяжелое вооружение должно быть отведено. “Важно, как можно скорее отвести это вооружение от населенных районов”, - заявил Хуг.
Также, он отметил, что мирные жители Донбасса на собственном опыте знают, что пока какие-либо виды вооружения находятся в населенных пунктах или рядом с ними, мирное население находится в зоне риска.