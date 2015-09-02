ОБСЕ не подтверждает полного соблюдения перемирия на Донбассе с 1 сентября

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не подтверждает полного соблюдения режима прекращения огня на Донбассе с начала учебного года в школах.

Об этом DW заявил заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг.

По его словам, наблюдатели миссии слышали более 30 взрывов в районе разрушенного Донецкого аэропорта. При этом неизвестно, что это были за взрывы и какая из сторон несет за них ответственность.

Однако, как отметил Хуг, ситуация в зоне конфликта - гораздо спокойнее, чем раньше. Он также выразил надежду, что стороны конфликта смогут придерживаться согласованного ранее перемирия.

Читайте такжеНочь в зоне АТО прошла спокойно. Режим тишины сохраняется

Об установлении перемирия с 1 сентября договорились 26 августа участники Трехсторонней контактной группы в Минске.

Пресс-центр АТО сегодня сообщил, что 1 сентября боевики пять раз нарушали перемирие, однако в конце суток "практически полностью сохранялся режим тишины". С полуночи и до 6.00 утра 2 сентября также был зафиксирован один случай применения боевиками оружия. В целом же, по этим данным, ночь на среду вдоль всей линии разграничения прошла спокойно.