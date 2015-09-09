Тягнибок пока имеет статус свидетеля в деле о столкновениях под ВР 31 августа - МВД

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, об этом сегодня сказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, комментируя допрос Тягнибока следователями Главного следственного управления МВД.

"Лидер ВО "Свобода" находится в статусе свидетеля", - сообщил Шевченко.

Он отметил, что Тягнибока вызвали на допрос для выяснения обстоятельств, сложившихся 31 августа 2015 года на площади Конституции, и тех событий, которые предшествовали массовым беспорядкам.

Сейчас следствие оценивает статус каждого участника массовых беспорядков в зависимости от объема имеющихся доказательств.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован ВО «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

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Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под Верховной Радой вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.

31 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прямо обвинил лидера партии ВО «Свобода» в организации беспорядков.