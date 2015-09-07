Тягнибока 8 сентября в качестве свидетеля допросят по делу о столкновениях под Радой

Об этом сообщает пресс-служба ВО "Свобода".

"8 сентября 2015 года в главном следственном управлении МВД состоится допрос лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока в качестве свидетеля относительно событий 31 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начало допроса - в 11:00.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией "Свобода", Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях во ВР вызвало на допрос председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока, а также членов "Свободы" Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.