Столкновения под Радой прекратились, однако митингующие не расходятся и требуют отставки Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие назвали всех депутатов, которые предварительно одобрили изменения в Основной закон, - предателями Украины.

Организаторы акции требуют отставки президента Украины Петра Порошенко.

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Со сцены митингующие призывают украинских граждан не мириться с действиями власти и выходить на протесты.

Как сообщал УНИАН, сегодня 31 августа, ВР приняла в первом чтении изменения к Конституции в части децентрализации. "За" проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.

После этого около ВР начались столкновения между митингующими и правоохранителями.