Столкновения под Радой прекратились, однако митингующие не расходятся и требуют отставки Порошенко
Столкновения возле Верховной Рады Украины прекратились, участники митинга продолжают спокойно протестовать против изменений в Конституции относительно децентрализации.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие назвали всех депутатов, которые предварительно одобрили изменения в Основной закон, - предателями Украины.
Организаторы акции требуют отставки президента Украины Петра Порошенко.
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Со сцены митингующие призывают украинских граждан не мириться с действиями власти и выходить на протесты.
Как сообщал УНИАН, сегодня 31 августа, ВР приняла в первом чтении изменения к Конституции в части децентрализации. "За" проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале.
После этого около ВР начались столкновения между митингующими и правоохранителями.