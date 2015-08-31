Правоохранители задержали радикала, бросившего гранату в бойцов Нацгвардии
Бросивший гранату в бойцов Национальной гвардии Украины злоумышленник задержан.
Об этом заявил главный милиционер Киева Александр Терещук, сообщает «112 Украина».
Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.
В это время под зданием Верховной Рады проходил митинг противников принятия изменений в Конституцию. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения.
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Митингующие применили деревянные палки, дымовые шашки, газовые баллончики. Один из митингующих бросил гранату в правоохранителей. По предварительным данным, результате столкновений пострадали около 50 бойцов Нацгвардии, один погиб. Однако в НГУ не подтверждают гибель бойца.