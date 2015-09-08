В Умань начали массово прибывать паломники-хасиды

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью управления МВД в Черкасской области, по состоянию на 16 часов 8 сентября в Умань прибыло около 1500 иностранных паломников-хасидов. В этом году иудейский новый год Рош-га-Шана приходится на 13-14 сентября, и ожидается приезд в Умань более 27 тыс. паломников из разных стран мира. Прибывают хасиды в Умань в основном автобусами из международных аэропортов «Борисполь», Одессы и Винницы, а также собственным транспортом и организованными группами из Европы.

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Кроме этого, в Умань прибыл отдельный сводный отряд из 400 черкасских правоохранителей для обеспечения правопорядка во время пребывания здесь паломников-хасидов. Они уже начали работу по охране общественного порядка. Патрулирование осуществляется круглосуточно в двухсменном режиме. Общественный порядок возле могилы Рабби Нахмана, к которой хасиды совершают паломничество, будут охранять сотрудники спецотряда милиции. В составе сводного отряда будут работать 15 представителей полиции Государства Израиль, которые будут помогать украинским правоохранителям.

В состав сводного отряда правоохранителей вошли представители всех служб: участковые инспекторы, сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, взрывотехники и кинологи. 25 сотрудники ГАИ Черкасской области будут обеспечивают безопасность движения транспорта в местах компактного проживания паломников.

Также к охране паломников-хасидов в городе Умань Черкасской области присоединились 90 спасателей и 16 единиц пожарно-спасательной и специальной техники, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области. Спасатели будут работать максимально приближенно к объектам, задействованным в религиозных мероприятиях. Созданы стационарные и передвижные пожарные посты. Для предупреждения чрезвычайных происшествий на прудах, где купаются хасиды, организовано водолазно-спасательные посты.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств.