Для охраны хасидов в Умани разработают специальный план мер безопасности

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, об этом заявил председатель Черкасской областной государственной администрации Юрий Ткаченко на встрече с послом Израиля в Украине Элиавом Белоцерковски.

Читайте такжеВ Умани обсудили вопросы межрелигиозного и межнационального согласия

Стороны договорились максимально позаботиться о безопасности, чтобы традиционное паломничество хасидов в Умань прошло спокойно.

По словам Юрия Ткаченко, для охраны паломников-хасидов в этом году разработают специальный совместный план мер безопасности, закупят дополнительные металлоискатели. Также во время встречи была достигнута договоренность о помощи Израиля в развитии туристической инфраструктуры Умани и в совершенствовании системы оказания медицинских услуг.

Как отметил Элиав Белоцерковски, "Умань - это уже бренд для наших граждан, поэтому я уверен, что среди инвесторов вызовет интерес. И тот факт, что там удается из года в год обеспечить безопасность паломников, тоже добавляет плюсов инвестиционной привлекательности города".

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма. Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бреславского) хасидизма. Похоронен в Умани на еврейском кладбище. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-а-Шана будут отмечать 14-15 сентября.