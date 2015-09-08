Президент заявил об освобождении двух украинцев из плена боевиков

Президент Украины Петр Порошенко заявил об освобождении двух украинцев из плена боевиков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Хорошая новость. Наши герои Сергей Фураев и Артем Комисарчук освобождены из плена!", - сообщил Порошенко.