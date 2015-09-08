Президент заявил об освобождении двух украинцев из плена боевиков

19:22, 08 сентября 2015
Общество
1201 0

Сергей Фураев и Артем Комисарчук освобождены из плена террористов.

Порошенко сообщил об освобождении двух бойцов из плена / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил об освобождении двух украинцев из плена боевиков.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВоенным РФ приказали уничтожать "фашистов и бандеровцев" в Иловайске, о "коридоре" речи не шло – боец АТО

"Хорошая новость. Наши герои Сергей Фураев и Артем Комисарчук освобождены из плена!", - сообщил Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter