За прошлый месяц из плена боевиков освобождены только 9 военных

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента (АП) по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За прошлый месяц у нас только 9 наших ребят, которых вытащили из плена, но мы продолжаем переговорный процесс", - сказал Андрей Лысенко.

Такое незначительное количество освобожденных он объяснил тем, что отдельные боевики не идут на уступки, поэтому освобождение пленных затягивается.

В то же время представитель АП подтвердил информацию о том, что на сегодняшний день в плену боевиков остаются около 270 граждан. "Это не только военнослужащие, но и мирные люди, бизнесмены или просто те, кто не хочет работать на террористов, поэтому их удерживают", - сказал Андрей Лысенко.