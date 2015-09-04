Суд над "свободовцем" Швайкой по делу о кровавых столкновениях под Радой перенесли на 7 сентября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Швайки Сергей Митюрин.

Швайка возле помещения суда заявил журналистам, что прибыл на заседание, хотя официальной повестки не получал. По словам Швайки, о судебном заседании ему стало известно со слов следователя МВД, который допрашивал его сегодня утром. Следователь сообщил, что заседание начнется ориентировочно в 14.30.

В свою очередь Митюрин отметил, что поскольку его клиенту инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки), то есть совершение тяжкого преступления, то в таком случае суд может избрать его подзащитному меру пресечения в виде ареста.

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Однако, по словам адвоката, суд не обязан принимать решение, поэтому Митюрин надеется, что будет избран более мягкая мера пресечения.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под Верховной Радой вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.

Сегодня Швайке было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 294 Уголовного кодекса (массовые беспорядки)».