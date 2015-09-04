Теракт под стенами Рады: Аваков опроверг сообщение о смерти еще одного нацгвардейца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове журналистам сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, нескольким бывшим народным депутатам объявлено подозрение в рамках расследования тех событий.

«Сегодня предъявлены первые подозрения. У нас есть 18 арестованных судом непосредственных участников, в том числе тот человек, который бросал гранату. В том числе сегодня предъявлено подозрения бывшим народным депутатам - и Швайке, и Сиротюку, и некоторым другим. Суд будет определять меру пресечения для этих людей сегодня же», - напомнил Аваков.

Министр также отметил, что информация о смерти еще одного пострадавшего под ВР милиционера не соответствует действительности.

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Аваков отметил, что на сегодняшний день в результате теракта погибли трое, еще пятеро правоохранителей находятся в очень тяжелом состоянии, 139 милиционеров и нацгвардейцев остаются на лечении в медицинских учреждениях.

Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под Верховной Радой вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.

Сегодня, 4 сентября, Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения Швайке и Сиротюку.