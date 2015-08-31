​Появилось видео сегодняшних столкновений у Рады с высоты птичьего полета

На видео можно увидеть, как происходили столкновения между радикальными активистами и правоохранителями под Радой.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в столкновениях под Верховной Радой ранены 122 человека, среди которых заместитель министра внутренних дел Василий Паскал. Также ранения получили двое французских журналистов одного из телеканалов, они сейчас находятся в больнице.

Напомним, столкновения возле ВР начались сразу же после голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации.

Протестующие стали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.