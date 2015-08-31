Появилось видео сегодняшних столкновений у Рады с высоты птичьего полета
18:34, 31 августа 2015Политика
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В сети появилось видео, снятое беспилотником в ходе массовых столкновений у стен Верховной рады в понедельник, 31 августа.
Сегодня у стен Рады произошли столкновения между митингующими и правоохранителями / Фото УНИАН
На видео можно увидеть, как происходили столкновения между радикальными активистами и правоохранителями под Радой.
Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в столкновениях под Верховной Радой ранены 122 человека, среди которых заместитель министра внутренних дел Василий Паскал. Также ранения получили двое французских журналистов одного из телеканалов, они сейчас находятся в больнице.
Напомним, столкновения возле ВР начались сразу же после голосования за изменения в Конституцию в части децентрализации.
Протестующие стали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку. Также в правоохранителей бросили боевую гранату.
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