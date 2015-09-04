Тягнибок сообщил о смерти четвертого нацгвардейца

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что в больнице скончался еще один боец Нацгвардии, который пострадал в результате столкновений 31 августа под Верховной Радой.

Об этом Тягнибок рассказал журналистам под зданием МВД, передает Громадське.

"В больнице умер четвертый нацгвардеец", - заявил он.

Отметим, что в результате столкновений под Радой погибли уже четверо бойцов Нацгвардии.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Главное следственное управление МВД в рамках производства о столкновениях под Верховной Радой вызвало на допрос Олега Тягнибока, а также членов ВО "Свобода" Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.